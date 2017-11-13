1 THY yolcu sayısını artırdı THY yolcu sayısı bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 57,8 milyon oldu.

2 Yapı Kredi Yayınları'ndan 5 yeni eser Birbirinden değerli 5 yeni kitap Yapı Kredi Yayınları'ndan raflarda yerini aldı.

3 PKK hükümlüsü cezaevinde kendini yaktı Edirne F Tipi'nde PKK hükümlüsü Y.Ö, oda değişikliği isteği kabul edilmeyince kendini ateşe vererek tepki gösterdi.

4 İstimbot nedir Filika büyüklüğünde olup buhar ve islim ile hareket eden küçük vapurlara verilen isimdir.

5 Afganistan'da Taliban saldırısı Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde polis karakoluna saldırdığı bildirildi.

6 MEB'den öğretmen adaylarına uyarı Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ataması başvuruları için herhangi bir ücretin alınmadığını duyurdu.