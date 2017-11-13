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PKK hükümlüsü cezaevinde kendini yaktı

Edirne F Tipi'nde PKK hükümlüsü Y.Ö, oda değişikliği isteği kabul edilmeyince kendini ateşe vererek tepki gösterdi.

13.11.2017 - 18:09
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Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü bulunan Y.Ö., oda değişikliği talebinde bulundu. Yetkililerden talebine olumsuz yanıt alan Y.Ö., bu duruma tepki göstererek, bacaklarının arasına sıkıştırdığı gazete kağıtlarını ateşe verdi.

GAZETELERLE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Cezaevi idaresince olaya hemen müdahale edilirken, ayaklarıyla karnında 3'üncü derece yanıklar oluşan Y.Ö., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hükümlü Y.Ö., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

PKK hükümlüsü cezaevinde kendini yaktı

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