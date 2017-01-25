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PKK ile görüşen FETÖ imamı adliyede

MİT ajanlarının listesini Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere teslim eden FETÖ imamı Cemal Bulut, adliyeye sevk edildi.

25.01.2017 - 12:20
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PKK ile görüşen FETÖ imamı adliyede

Bursa merkezli 7 ilde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumunu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.’ye yönelik operasyon kapsamında, 14 gün önce eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANIMI

Bunlardan 4’ünün, FETÖ örgütünün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edildi.

KUZEY IRAK'TA PKK İLE GÖRÜŞTÜ

Aynı operasyon kapsamında FETÖ’nün 'eğitim imamı' olduğu ileri sürülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak- Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak’a giderek, PKK/KCK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul’da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

PKK ile görüşen FETÖ imamı adliyede

MİT AJANLARINI PKK'YA VERDİ

Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Cemal Bulut’un terör örgütü elebaşlarıyla Kuzey Irak’ta yaptığı bu görüşmelerde, örgütün içine sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cemal Bulut’un evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bulut, gözaltı süresinin dolmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

PKK ile görüşen FETÖ imamı adliyede

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