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PKK itirafçısını öldürenler örgütten çıktı

Denizli Merkezefendi'de 1992 yılında öldürülen PKK itirafçısı Murat A'nın katillerinin örgüt içinden olduğu 25 yıl sonra tespit edildi.

15.02.2017 - 17:08
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PKK itirafçısını öldürenler örgütten çıktı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 1992 yılında Merkezefendi ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde, itirafçı olan Murat A.’nın öldürülmesi ve Kumri A.’nın yaralanması olayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeterli delile ulaşılamadı.

25 YIL SONRA YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

25 yıl sonra cinayetle ilgili yeni delillere ulaşan savcılık yeniden soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 3 kişinin PKK terör örgütü üyesi oldukları, örgüt üyeliği faaliyeti kapsamında suç teşkil, eden adam öldürme ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdiklerine ilişkin güçlü deliller elde edildiği belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanıklar hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere 14 Şubat’ta iddianamenin hazırlandığı belirtildi.

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