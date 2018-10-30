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PKK, Karadeniz’de kış üstlenmesi yapamadı

Geride kalan 25 yılda Karadeniz'e terörü taşımak isteyen ve düzenlenen operasyonlarla bölgede bulunan 22 teröristin ölmesiyle etkisini kaybeden PKK, Karadeniz'den çekildi.

İHA | 30.10.2018 - 16:25..
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PKK, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti. Örgütün, ’Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.

Yaz döneminde Tunceli üzerinden 8 kişilik yeni bir terörist grubundan 5’inin Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri tarafından etkisiz hale getirilmesiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken, kış üstlenmesi yapamayan teröristlerden bazıları Tunceli’ye geri kaçtı.

3 TERÖRİST ARANIYOR

Giresun kırsalında ormanda sıkışan 3 kişilik terörist grubu ise izini tamamen kaybettirdi. Teröristlerin halen bölgede olabileceği ihtimali üzerine, güvenlik güçleri yayla evlerini gece-gündüz gözetim altında tutuyor. Daha önceki yıllarda Karadeniz kırsalındaki PKK’lı teröristlerin Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Sivas kırsalında yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalarak bu bölgelerde kış üstlenmesi yaptığı belirlenmişti.

PKK, Karadeniz’de kış üstlenmesi yapamadı

İHA'LAR GECE GÜNDÜZ KONTROL EDİYOR

Bu arada Ordu ve Giresun yaylalarına mevsimin ilk karı yağarken, bölgede yayla evleri de yine sıkı takip altında tutuluyor. Kar nedeniyle, besicilerin yüksek rakımlı yaylaları terk ederek bin rakımlı yaylalara geri dönmeye başlamasıyla, İHA ve zırhlı araçlardaki termal kameralarla da yayla evleri gece gündüz kontrol ediliyor. Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Birliği (JÖPER) ve komandoların ortak yürüttüğü arazi arama ve tarama faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

PKK, Karadeniz’de kış üstlenmesi yapamadı

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