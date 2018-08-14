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PKK lehine duvara yazı yazan 3 kişi tutuklandı

Sakarya Arifiye ilçesinde duvara PKK lehine yazı yazmaktan yargılanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İHA | 14.08.2018 - 14:56..
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Sakarya'da PKK terör örgütü sempatizanlığı yapmak için duvara PKK lehine yazı yazan 3 şüpheli tutuklandı.

PKK lehine duvara yazı yazan 3 kişi tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'ya yönelik faaliyetleri önleyip deşifre etmek amacıyla yürütülen operasyona bir yenisi daha eklendi. Terör ögütü lehine duvara yazı yazılması olayına karışan 3 şüpheli sahış yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri bittikten sonra mahkemeye çıkarılan 3 zanlı 'Terör ögütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine nakledildi.

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