PKK mezarlığına dönen türbe temizlendi

Güvenlik güçleri tarafından Şırnak kırsalında sürdürülen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya darbe üzerine darbe vuruluyor.

Terör örgütü din düşmanlığı yaparak halkın ziyaret ettiği Lavike Garib türbesini örgüt mezarlığına çevirmişti.

VATANDAŞIN HİZMETİNE AÇILDI

Mehmetçik tarafından yapılan operasyonla örgüt mezarlığına dönüştürülen türbe temizlenerek yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

LAVİKE GERİB TÜRBESİ

Uzun zaman önce Lavike Garib isimli ermiş bir zatın Cudi Dağının zirvesinde bulunan ve Hazreti Nuh’un gemisinin indiği yer olarak bilinen bölgeye yaya olarak çok uzaklardan yola çıktığı, yaklaşık 7 yıl yürüdükten sonra Nuh Peygamberin ziyaretinin 500 metre yakınına geldiği ve burada şeytanın insan kılığına girerek Lavike Garib’i kandırdığı, Nuh Peygamberin ziyaretine 7 yıl daha yürürse ancak ulaşabileceğini söylediği, bunun üzerine yorgun ve bitkin düşmüş olan Lavike Gerib Allah’a yalvararak ’Benim ziyaretimi kabul ediyorsan canımı burada al, artık yürüyemeyeceğim’ dediği ve Lavike Garib’in burada öldüğü rivayet edilir.

O zamandan bu zamana kadar halk arasında nesilden nesile aktarılan bu hikaye sonucu Lavike Garib isimli zatın öldüğü yere türbe yapıldığı ve halk arasında ’Garipler Ziyareti’ olarak bilindiği, bölgede terör örgütünün olmadığı dönemlerde halkın yoğun ziyaretlerde bulunduğu biliniyor.