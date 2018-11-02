taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4251
Euro
6.185
Altın
1233.1595
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.053

PKK militanları öğrenci yurduna gaz bombası attı

PKK yandaşları Siirt'te bulunan bir kız öğrenci yurduna gaz bombası attı.

AA | 02.11.2018 - 22:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK yandaşlarınca kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldı, gazdan etkilenen 15 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

PKK militanları öğrenci yurduna gaz bombası attı


HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna terör örgütü PKK yandaşlarınca gaz bombası atıldı.

Gazdan etkilenen 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü yandaşlarının yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

PKK militanları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi berabere bitti

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi berabere bitti

120
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

226
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

108
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

298
ABD iki bakana yaptırımı kaldırdı

ABD iki bakana yaptırımı kaldırdı

200
Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

333
ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

ABD İran'a ambargoda TÜPRAŞ'ı muaf tutacak

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM