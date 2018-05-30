PKK Menbiç'ten bir ay içinde çıkacak

Türkiye'nin terörle mücadele eylem planında nemli bir yere sahip olan ve teröristlerin de yuvalandığı Menbiç'te sona gelindi.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.

BİR AYA ÇEKİLİYORLAR

Bu mutabakat kapsamında ABD'nin bölgede faaliyet gösteren PKK'lı terörist unsurları bölgeden çıkartacağı konusunda anlaşma sağlanırken, bölgenin güvenliği iki ülke tarafından sağlanacak.

Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Menbiç'i terkedeceği belirtildi.

TÜRK SINIRINA KAÇIŞ

Bununla birlikte bölgede küçük çaplı hazırlıklar da başladı. İlçeden çıkan PKK elebaşlarının Fırat'tın doğusunda Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesi ve buranın güneydoğusunda kalan Ayn İsa beldesine gittiği belirtildi.

Örgüt henüz topyekün çekilme hazırlığına başlamadı.



DIŞİŞLERİ BAKANLARI AÇIKLAYACAK

Mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.

Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.