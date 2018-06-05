Reuters'ın iddiası: PKK Menbiç'ten çekiliyor

Reuters'ın aktardığı habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, 'askeri danışmanlar' diye adlandırdığı teröristleri Menbiç'ten çekeceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, terör örgütü YPG tarafından yapılan açıklamada, askeri danışman olarak adlandırılan teröristlerin Menbiç'ten çekileceği belirtildi.

ABD İLE ORTAK FAALİYET

Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bir sonraki hedef olarak Menbiç'i gösterişti. Bu doğrultuda "gir" emri bekleyen Mehmetçik sınırda teyakkuzda beklerken, diğer yandan da Ankara ile Washington arasında diplomasi trafiği yürütülüyordu.

Bugün gelinen son noktada PKK'nın bölgeden çekileceği açıklanırken, ABD'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında dağıttığı silahların da toplanacağı belirtilmişti.

SİNCAR'A ÇEKİLİŞ BAŞLIYOR

PKK'nın Kuzey Suriye'de bulunan en önemli kalesi konumundaki Menbiç'ten çıkması her ne kadar bölgenin temizliği ve uzun zamanlı güvenliği açısından önemli bir adım olsa da bölgedeki teröristler ve terör kampları Sincar dağlarına taşınıyor.

ABD'nin de güvenlik üsleri kurduğu bölgeye geçtiğimiz yılın Kasım ayında geçişlere başlayan teröristler, şimdi de tamamen oraya taşınacaklar.

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