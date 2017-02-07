PKK operasyonunda hafıza kartından eylem raporu çıktı

Habertürk'ün haberine göre İstanbul’da, eylem için kırsaldan geldiği belirtilen PKK’lı bir terörist gözaltına alındı. Teröristin üzerinden çıkan hafıza kartında örgütün İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı eylem raporları ele geçirildi.

HAFIZA KARTI BULUNDU

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri 2 Şubat’ta terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması olan DGH üyesi C.M.’yi gözaltına aldı. Kırsal alandan geldiği tespit edilen C.M.’nin üzerinden hafıza kartı çıktı.

ŞİFRELİ KART AÇILDI

Polis, şifreli olarak korunan kartı uzun bir uğraş sonrası açtı. İncelenen kartta PKK’nın İstanbul’da düzenleyeceği eylemler ile ilgili rapor yazıldığı tespit edildi. Rapor içerisinde eylemi gerçekleştirecek kişiler ve malzemelerin de not edildiği belirlendi.

OPERASYON YAPILDI

İncelemelerin ardından rapor deşifre edilerek ikinci operasyon gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe’de 9 ayrı adrese yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.