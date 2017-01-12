taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
79.124
USD
3,8648
EURO
4,1171
ALTIN
149,36
PETR
55,2000

PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı

14 şehit verdiğimiz Kayseri'deki terör saldırısından sonra başlatılan soruşturmada PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı.

İHA | 12.01.2017 - 11:31
  1. Haberler
  2. İç Haber
PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı

PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı

17 Aralık tarihinde Talas Bulvarı'nda 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 asker şehit olmuş 55 asker ise yaralanmıştı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saldırı sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 29 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı haklarında yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.

4 ASKER DE PKK PROPAGANDASINDAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Terörle Mücadele ekipleri, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda bulunan askerleri de incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 askerin çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüslerin güzergahı ile ilgili olarak bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği bildirildi. Gözaltında bulunan 23 kişinin sorgusunun hala devam ettiği öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

101
Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

Eren Erdem AK Partili vekili bacağından ısırdı

339
TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

120
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

66
Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

Enis Berberoğlu’yla Bozdağ’ın görüşmesi görüntülendi

47
Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

Devlet Bahçeli: HDP'li Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

167
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM