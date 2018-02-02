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PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

PKK'nın roketli saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

DHA | 02.02.2018 - 00:10..
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Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde operasyonda olan askerlere, PKK’lı teröristlerce çok namlulu roket atar saldırı düzenledi. Hain saldırıda, 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar, evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ile Çukurca ilçesindeki Güvendağı üs bölgesine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 23 yaşındaki Miraç Gürkan için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

3 ŞEHİT TEKBİRLERLE HELİKOPTERE BİNDİRİLDİ

Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit 3 askerin özgeçmişleri okundu.

Duaların okunmasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar, Miraç Gürkan ve Halil İbrahim Şık’ın cenazeleri tekbir getirilerek helikopterlere konulup memleketleri Siirt, Malatya ve Adana’ya uğurlandı.

PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi


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PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

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