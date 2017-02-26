taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda PKK'ya ait bir sığınakta 2 terörist cesedi ele geçirildi.

26.02.2017 - 14:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Bingöl Valiliği, 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı hareket kontrolünde bulunan Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Aklımlı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15" operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU

Operasyon kapsamında bir sığınak ile bir deponun ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınakta bulunan aramada bölücü terör örgütü mensubu iki erkek cesedi bulunduğu kaydedildi.

PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ÇIKTI

Açıklamada, “Operasyonda 150 adet büyük pil, 70 kilogram salça, 50 adet küçük pil, 50 metre su hortumu, 50 kalıp sabun, 36 litre sıvı yağ, 35 kilogram çamaşır deterjanı, 32 metre gaz hortumu, 20 adet kablo, 20 metre branda, 20 adet iç çamaşırı, 20 çift termal çorap, 18 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 15 kilogram siyah zeytin de ele geçirilmiştir” denildi.

PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

32
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

55
Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

90
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

41
Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

75
Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

122
Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM