PKK sığınağında terörist cesetleri bulundu

Bingöl Valiliği, 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı hareket kontrolünde bulunan Kiğı ilçesinde konuşlu 2’nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı birlikleri tarafından Aklımlı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-15" operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

2 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU

Operasyon kapsamında bir sığınak ile bir deponun ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınakta bulunan aramada bölücü terör örgütü mensubu iki erkek cesedi bulunduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ÇIKTI

Açıklamada, “Operasyonda 150 adet büyük pil, 70 kilogram salça, 50 adet küçük pil, 50 metre su hortumu, 50 kalıp sabun, 36 litre sıvı yağ, 35 kilogram çamaşır deterjanı, 32 metre gaz hortumu, 20 adet kablo, 20 metre branda, 20 adet iç çamaşırı, 20 çift termal çorap, 18 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 15 kilogram siyah zeytin de ele geçirilmiştir” denildi.