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Tokat’ta kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

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1 PKK sığınağından satranç takımı çıktı Amanos Dağları'nda jandarma timlerince bulunan terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınakta patlayıcı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

2 Cenazesine katıldığı kayınbabasına hakkını helal etmedi Muğla'da cenazede kayınbabasına haksızlığa uğradığını öne sürerek hakkını helal etmeyen damat "Hakkımı alıncaya kadar da hakkım helal değildir" dedi.

3 Trump: Meksika dünyanın en tehlikeli ülkesi ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın dünyadaki en tehlikeli ülkesi olduğunu iddia ederek ülke sınırına duvar örülmesi talebini tekrarladı.

4 Mustafa Özcan: Futbolcu maaşlarını TL üzerinden vereceğiz Galatasaray Başkan adayı Cengiz Özcan, seçim vaadi olarak Türk ve yabancı futbolcuların maaşlarını TL üzerinden vereceğini söyledi.

5 ABD, Afrin için açıklama üstüne açıklama yapıyor ABD Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Afrin operasyonu için "Türkiye'nin sınır güvenliği kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz" dedi.

6 Rusya’da okula baltalı saldırı: 6 yaralı Rusya’ya bağlı Buryatiya Özerk Cumhuriyeti’nde baltayla sınıfa dalan bir öğrenci, öğretmen ve çok sayıda öğrenciyi yaraladı.