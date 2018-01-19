PKK sığınağından satranç takımı çıktı

Jandarma timlerince Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırlarında yer alan bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar tespit edildi.
SIĞINAKTAN ÇIKANLAR
Buralarda yapılan aramada, 1,5 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı, bomba düzeneği yapımında kullanılan materyaller ile satranç takımı ve çok sayıda yaşamsal malzemele geçirildi.
SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, diğerleri ise imha edildi.