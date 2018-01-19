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PKK sığınağından satranç takımı çıktı

Amanos Dağları'nda jandarma timlerince bulunan terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınakta patlayıcı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

AA | 19.01.2018 - 19:31..
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Jandarma timlerince Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırlarında yer alan bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar tespit edildi.

SIĞINAKTAN ÇIKANLAR

Buralarda yapılan aramada, 1,5 kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı, bomba düzeneği yapımında kullanılan materyaller ile satranç takımı ve çok sayıda yaşamsal malzemele geçirildi.

PKK sığınağından satranç takımı çıktı

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, diğerleri ise imha edildi.

PKK sığınağından satranç takımı çıktı

PKK sığınağından satranç takımı çıktı

PKK sığınağından satranç takımı çıktı

PKK sığınağından satranç takımı çıktı

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