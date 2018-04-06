PKK Sincar'dan çekildi yalanı bir kez daha servis edildi

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki kırmızı çizgisi terör örgütü PKK'nın işgalindeki Sincar bölgesi. Irak devleti buraya müdahale etmezse Türk Silahlı Kuvvetleri hava ve kara operasyonuyla burayı terörden temizleyecek.

SİNCAR IRAK'TAKİ EN ÖNEMLİ NOKTA

Kuzey Irak'ta Musul'un batısında yer alan Sincar, aynı adı taşıyan dağın eteğinde bir şehir. Bağdat ve Şam'a giden yolun üzerinde yer alan bu şehir ve dağ konumu nedeniyle stratejik bir noktada. Tarih boyunca başta Musul olmak üzere Irak'ın kuzeyine hakim olmak isteyenler burası için savaştı.

'PKK SİNCAR'DAN ÇEKİLDİ' YALANI POMPALANIYOR

Fakat, ABD Türkiye'nin Sincar'a hakim olmasını istemiyor. Bağdat yönetimi ve Batı basını da bu doğrultuda sık sık örgüt buradan çekildiği haberlerini servis ediyor. Gerçekte ise böyle bir şey hiç gerçekleşmedi.

SON YALAN HÜRRİYET'E SERVİS EDİLDİ

Bu yalana bir yenisi daha eklendi. Hem de ses Türk basınından geldi. Hürriyet'in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Barzani'nin "ABD Temsilcisi doğruladığını: PKK'nın Sincar’dan çekildiğini" yazdı.

TSK'nın Sincar'ı bombalama görüntüleri