taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.897
USD
4,0542
EURO
4,9627
ALTIN
172,64
PETR
68,1200

PKK Sincar'dan çekildi yalanı bir kez daha servis edildi

Amerikalılar ısrarla PKK'nın çekildiğine dair istihbarat pompalıyor. Amaçları Türkiye'yi Sincar'dan uzak tutmak.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
PKK Sincar'dan çekildi yalanı bir kez daha servis edildi

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki kırmızı çizgisi terör örgütü PKK'nın işgalindeki Sincar bölgesi. Irak devleti buraya müdahale etmezse Türk Silahlı Kuvvetleri hava ve kara operasyonuyla burayı terörden temizleyecek.

SİNCAR IRAK'TAKİ EN ÖNEMLİ NOKTA

Kuzey Irak'ta Musul'un batısında yer alan Sincar, aynı adı taşıyan dağın eteğinde bir şehir. Bağdat ve Şam'a giden yolun üzerinde yer alan bu şehir ve dağ konumu nedeniyle stratejik bir noktada. Tarih boyunca başta Musul olmak üzere Irak'ın kuzeyine hakim olmak isteyenler burası için savaştı.

PKK Sincar'dan çekildi yalanı bir kez daha servis edildi

'PKK SİNCAR'DAN ÇEKİLDİ' YALANI POMPALANIYOR

Fakat, ABD Türkiye'nin Sincar'a hakim olmasını istemiyor. Bağdat yönetimi ve Batı basını da bu doğrultuda sık sık örgüt buradan çekildiği haberlerini servis ediyor. Gerçekte ise böyle bir şey hiç gerçekleşmedi.

SON YALAN HÜRRİYET'E SERVİS EDİLDİ

Bu yalana bir yenisi daha eklendi. Hem de ses Türk basınından geldi. Hürriyet'in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Barzani'nin "ABD Temsilcisi doğruladığını: PKK'nın Sincar’dan çekildiğini" yazdı.

TSK'nın Sincar'ı bombalama görüntüleri

PKK Sincar'dan çekildi yalanı bir kez daha servis edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı
Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı.
Ruslar Akkuyu projesinde kararlı
Rusya Eneri Bakanı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamlamak için yatırımcılara bağlı olmadıklarını söyledi.
Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi
Mehmetçik'e destek olmayan giden sanatçılar, CHP ve HDP'nin hedefi oldu. Moral ziyaretiyle ilgili tartışmalar, sanat dünyasında da alevlendi.
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren saldırganın 23 el ateş ettiği belirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı

192
4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi

74
Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

119
ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak

64
Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi

74
Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

8
Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM