PKK şüphelisi huzur operasyonunda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Bağlar ilçesinde yapılan uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Çocuk, Güvenlik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 750 personelden oluşan 50 ekip katıldı.

6 İŞ YERİ DENETLENDİ

Ekipler kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları denetledi, şüpheli araçları durdurdu. Uygulama kapsamında vatandaşların kimlik sorgulaması ile arama yapıldı. Umuma açık 6 iş yeri denetlenirken, 15 park kontrol edildi.

Uygulamada, 2 bin 340 kişinin genel bilgi taraması, 170 aracın sorgulaması yapıldı. 5'i aranan şahıs olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Gürsel Caddesinde polis ekiplerini görüp kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 arama kaydı olduğu öğrenildi.