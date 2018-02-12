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PKK yandaşları Hamburg'da SPD binasını bastı

Almanya'nın Hamburg kentinde terör örgütü yandaşları, koalisyon ortağı SPD'nin binası işgal etti.

Detay Haber | 12.02.2018 - 23:05..
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PKK yandaşları Hamburg'da SPD binasını bastı

Terör örgütü yandaşları, Almanya'da cami ve STK'lardan sonra, ülkedeki parti binalarını da hedef alıyor.

SPD BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Terör yandaşları, koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg'daki binası işgal ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in maskelerini takarak hedef gösterdiler.

PKK yandaşları Hamburg'da SPD binasını bastı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" diyerek Avrupa ülkelerini uyarmıştı.

Alman hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

PKK yandaşları Hamburg'da SPD binasını bastı

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