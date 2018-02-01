Hollanda'nın Utrecht kentinde toplanan PKK yandaşları, tren istasyonunu işgal etti. Terör örgütü propagandası yapanlar, kendilerine Türk bayraklarıyla tepki gösterenlere saldırdı.

TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRDILAR

Türk vatandaşları, pankart ve terör örgütü paçavraları ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi.

Polis, Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen terör örgütü yandaşlarını engelleyerek güvenlik açısından gösteriye son verdi.

PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti VİDEO

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Utrecht polisi yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu.