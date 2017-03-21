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PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

Terör örgütü PKK yandaşları, Hollanda'nın verdiği izinle Lahey kentinde yürüyüş yaptı.

21.03.2017 - 00:11
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PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

Nevruz kutlaması olarak sunulan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda, anayasa referandumunda "hayır" oyu verilmesi gerektiği belirtildi.

POLİS EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ

Örgüt yandaşları daha sonra, polis eşliğinde yürüyüşe geçti. Terörist başının posterleri ile PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan örgüt sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı ve terör örgütü lehinde sloganlar attı.

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları yakınında da nevruz adı altında etkinlik düzenleyerek, referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı.

ÇİFTE STANDART

Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'ya verdiği izin çifte standart olarak değerlendiriliyor.

PKK'ya izin veren Hollanda, Türk bakanların etkinlik düzenlemesini ise engellemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni iptal edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sınır dışı edilmişti. Hükümet, bu engellemelere, "güvenlik ve kamu düzenini" gerekçe göstermişti.

PKK yandaşları, hafta sonu da Türk bakanlara izin vermeyen başka bir ülke olan Almanya'da gösteri düzenlemişti. Almanya yönetiminin PKK'ya verdiği izin, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

BELÇİKA DA GERİ DURMADI

Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları yakınında da nevruz adı altında etkinlik düzenleyerek, referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı.

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

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PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

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