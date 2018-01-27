PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

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İstanbul'dan çalınan 1 milyon dolarlık zümrüt Mersin'de bulundu

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Karda hayvanlar ölmesin diye ekmek ve yem veriliyor

1 Adana'da kısa devre yapan klima evi küle çevirdi Adana'da bir klimada çıkan yangında bir apartman dairesi kül oldu.

2 Trump Davos'ta yuhalandı ABD Başkanı Trump, Davos Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada medyaya yönelik suçlamalarının ardından tepki topladı.

3 Zorlu hava şartları Mehmetçik'e engel olamadı Afrin'i terör örgütü YPG'ye dar eden Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen terörle mücadeleye ara vermiyor.

4 Burak Yılmaz: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Süper Lig'de attığı 16 golle Trabzonspor'u sırtlayan Burak Yılmaz, "Uzun zamandır Fenerbahçe'yi yenemiyoruz. Ancak bu kez hasreti sona erdireceğiz." dedi.

5 Altay tankı ihalesi için geri sayım 3 firmanın katılacağı ihalenin ardından 2019 yılında Altay tanklarının seri üretimine geçilecek.

6 Almanya'nın göz bebeği Puma zırhlı araçları sorunlu çıktı NATO Mukabele Kuvveti için geliştirilen Puma zırhlı araçların henüz tamamı bile Almanya'nın eline geçmemişken sorun çıkartmaya başladı.