PKK yanlısı Alman vekil Türkiye'ye giremedi

Alman Sol Parti vekili olan terör örgütü sempatizanı Hunko'nun Türkiye'ye alınmaması üzerine açıklama yaptı. Viyana'dan Türkiye'ye gelmek isterken, giriş izninin verilmemesi üzerine uçaktan indiğini belirtti.

UÇAK HAVALANMADAN EVİNE DÖNDÜ Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye gelmeye kalkan Hunko, uçaktan inmek zorunda kaldı.

Türkiye'deki seçimleri AGİT seçim gözlemcisi olarak izlemek üzere havalimanına gittiğini belirten Hunko, "Türkiye'nin AGİT Temsilcisi Büyükelçi, toplantıda Türkiye'ye girmemin engelleneceği bilgisini vermiş. O esnada ben Viyana'da kalkışa hazır olan uçaktaydım. Hemen uçaktan indim. 2011 yılından bu yana Alman parlamentosu üyesi olarak Türkiye'deki seçimleri izlemiştim.” ifadelerini kullandı.

HUNKO ALMANYA'DAKİ PKK YASAĞINA KARŞI ÇIKIYOR

Sol Parti milletvekili Andrej Hunko, Almanya'daki PKK yasağının kaldırılması için girişimlerde bulunmuştu.

Hunko daha önce de PKK paçavrasıyla fotoğraf çektirerek örgüte olan siyasi desteğini açıkça belli etmişti.