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PKK'da iç infazlar başladı

Terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin vurulduğu Bitlis'te, örgütün infaz ettiği 2 teröristin cesedine ulaşıldı.

27.02.2017 - 09:42
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. Buna göre; Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınma alanlarına 23 Şubat'ta hava harekatı icra edildi. Harekat sonucu 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.

BİTLİS OPERASYONU

Bitlis'in merkezinde devam eden operasyonda, 10 terörist ölü, bir terörist sağ ele geçirildi. Operasyonda, 8 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, bir makineli tüfek ve 4 el bombasına el konuldu.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZLAR

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında yaşam alanı olarak kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta teröristlerce infaz edildiği belirlenen 2 teröristin cesedi bulundu. Sığınakta ayrıca muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'da iç infazlar başladı

NUSAYBİN'DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde icra edilen operasyonda 3 terörist öldürüldü, bir piyade tüfeği, bir araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'da iç infazlar başladı

PKK'da iç infazlar başladı

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