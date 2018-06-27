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PKK'dan Afrin'e IŞİD tipi saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

TSK'nın kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinde bomba yüklü 2 araçla PYD/PKK'lılar tarafından terör saldırısı düzenlendi.

DHA | 27.06.2018 - 14:16..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından geçen Ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin bölgesi, 18 Mart günü terör örgütlerinden tamamen arındırılmıştı.

PKK'dan Afrin'e IŞİD tipi saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

ARAÇLAR İNFİLAK ETTİRİLDİ

Özgürleştirilen ve sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin kent merkezinde, bugün öğle saatlerinde PKK/PYD'li teröristler tarafından bomba yüklü 2 otomobil birbirine yakın noktalarda eş zamanlı olarak infilak ettirildi.

Patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirirken, yaralananlar oldu.

PKK'dan Afrin'e IŞİD tipi saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

TSK VE ÖSO ÖNLEMLER ALDI

ÖSO ve kentte güvenliği sağlayan ve teyakkuz durumuna geçen TSK unsurları, yaralıları sağlık kuruluşlarına tahliye ederek Afrin'de önlemlerini artırdı.


PKK'dan Afrin'e IŞİD tipi saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

PKK'dan Afrin'e IŞİD tipi saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

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