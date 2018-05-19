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PKK'dan CHP'ye çağrı: Birlik olalım

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık; 24 Haziran'ın son şans olduğunu, HDP'nin baraj altında kalmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 15:02..
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PKK'dan CHP'ye çağrı: Birlik olalım

Türkiye, son yılların en önemli seçimine hazırlanıyor.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken; Türkiye'yi bölmek isteyen kanlı terör örgütü PKK ve dış güçler harekete geçti.

KANDİL'DEN CHP'YE ÇAĞRI

Örgütün siyasi kanadı HDP'ye destek isteyen Kandil yönetimi, CHP'ye çağrıda bulundu.

24 HAZİRAN SON ŞANS

Örgütün firari elebaşlarından Cemil Bayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kurulan ittifakın yıkılması için 24 Haziran'ın son şans olduğunu ifade etti.

7 HAZİRAN'DA OLDUĞU GİBİ...

CHP'nin 7 Haziran'da olduğu gibi HDP'ye destek olması gerektiğini işaret eden teröristbaşı, HDP'nin barajın altında kalmamasını istedi.

PKK'DA KORKU HAKİM

Erdoğan ve Bahçeli karşısında herkesin bir araya gelmesi yönünde çağrılarda bulunan PKK elebaşı; Cumhur İttifakı'nın başarıya ulaşmasının kötü bir son olacağını söyledi.

HDP KAĞIT ÜZERİNDE İTTİFAK DIŞI

İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak içerisine giren CHP; HDP'yi ittifak dışında bırakmıştı.

Akşener'in isteği üzerine HDP'yi ittifak dışında bırakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

CHP Lideri, HDP'nin ittifak içerisinde olmasını istediklerini ancak Akşener yüzünden bunun gerçekleşmediğinin saha çalışmalarında anlatılmasını istemişti.

TERÖRE NEFES YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'dan güçlü bir şekilde çıkılması durumunda terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtmişti.

Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere de üst üste darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yeni harekatların düzenleneceğinin sinyallerini de verdi.

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