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PKK'dan kaçan teröristlerden üçünün yaşı 18'den küçük

Şırnak Silopi'de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

07.02.2017 - 14:53
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PKK'dan kaçan teröristlerden üçünün yaşı 18'den küçük

Habur Kara Hudut Kapısı'na 5 Şubat 2017 tarihinde, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren, 3'ünün yaşı küçük olmak üzere 5 terörist örgütten kaçarak teslim oldu.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

17 yaşındaki 2 teröristen Diyarbakır doğumlu M.E.A'nın, Kasım 2015'ten beri örgütün çeşitli kamplarında faaliyet gösterdiği ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi.

Diğer 17 yaşındaki yine Diyarbakır doğumlu olan G.K'nin ise, Şubat 2015'te örgüte katıldığı ve kamplarda görev aldığı belirlendi.

Teslim olan teröristlerden 15 yaşındaki Mardin doğumlu E.Ö'nün de Kasım 2015'ten beri örgüt kamplarında görev aldığı tespit edildi.

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