PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın attığın bi tweet takipçilerini şaşırttı. Görev süresince ABD'yi şeytan olarak niteleyen Ahmedinejad, şimdi de Twitter!'a vakit ayırmadan duramıyor.

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Çocuğunuzun geleceği için okul seçimine dikkat edin

Okul seçimi, çocuğun anaokulundan liseye kadar her kademesinde önemli bir karar. Aileler, çocukları için hangi okula gitmeleri gerektiğini detaylı bir şekilde araştırıyor.