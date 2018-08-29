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PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

Mehmehçik'in başarılı operasyonlarıyla örgüte mezar olan İkiyaka Dağları'nda huzur hakim.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 10:52..
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PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine üst üste ağır darbeler vurdu.

PKK'lıların yuvalandığı mağaraları basarak teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, İkiyaka Dağları'ndaki PKK varlığını tamamen yok etti.

Terörden temizlenen İkiyaka Dağlarında halay VİDEO

PİKNİK VE HALAY KEYFİ

Terör korkusu nedeniyle bölgeye gidemeyen vatandaşlar da artık huzurun sağlandığı dağlara çıkmaya başladı.

Su kenarında piknik yapan vatandaşlar, ardından halay çekerek eğlendi.

PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

PKK TEMİZLİĞİNDEN FOTOĞRAFLAR

Örgütün büyük sığınaklar yaptığı İkiyaka Dağları'nda bomba yapımında kullanılan tüpler ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

OPERASYONLARIN ARDINDAN....

Mehmetçik, İkiyaka Dağları'nı terörden temizledikten sonra zafer pozu vermişti.

PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'nda halay keyfi

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