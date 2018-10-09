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PKK/KCK operasyonlarında 158 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 158 kişi gözaltına alındı.

AA | 09.10.2018 - 22:34..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlar düzenlendi.

DİYARBAKIR'DA 90, VANDA 39 GÖZALTI

Operasyonda, Diyarbakır'da aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 90, İstanbul'da 4, Mardin'de 1, Van'da 2, Ankara'da 1, Batman'da 1, Mersin'de 2, Şanlıurfa'da 1, Şırnak'ta 1, Elazığ'da 1, Siirt'te 1 olmak üzere 105 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonlarda ise 39, Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8, İstanbul'da terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Ülke genelinde yapılan operasyonlarda 158 kişinin gözaltına alındığı, operasyonların devam ettiği belirtildi.

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