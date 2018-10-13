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PKK/KCK'ya yönelik 9 ildeki soruşturmada 25 tutuklama

PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

AA | 13.10.2018 - 16:22..
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af

Yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik 9 ildeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

54 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Çamcı'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Zanlılardan 54'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

34 şüpheli de emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. 9 Ekim'de KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 183 farklı adreste arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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