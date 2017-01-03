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PKK'lı baba kız yakalandı

Hakkari'de terör suçundan gözaltına alınan kızı için Gaziantep'e giden C.A. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Ajanslar | 03.01.2017 - 14:21
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PKK'lı baba kız yakalandı

Hakkari Valiliği, Gaziantep'teki yakalama ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen kızı Z.A'nın Gaziantep'te yakalandığını öğrenen, bunun üzerine de Gaziantep'e giden baba C.A. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Açıklamada, C.A'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilerek şöyle denildi: "14.12.2016 günü yapılan operasyonda firari durumda olan C.A. isimli şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda, 31.12.2016 günü PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Gaziantep İlinde yakalanan öz kızı Z.A. ile ilgili olarak Gaziantep iline gittiğinin öğrenilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmış, 01.01.2017 günü C.A. isimli şahıs Gaziantep ilinde çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır."

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