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PKK'lı kadın teröristin bombayı patlama anı

2 sivil personelin şehit olduğu, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı yapan 'Dilber' kod adlı PKK'lı kadın teröristin görüntüsü ortaya çıktı.

16.02.2017 - 09:08
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Adana Valiliği personel otoparkında geçen 24 Kasım günü, Vali Mahmut Demirtaş'ın makamına gelmesinden kısa süre önce PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 sivil personel şehit oldu, 33 kişi de yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 7 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı hazırlığındaki terörist, merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde polis tarafından etkisiz hale getirildi, araçta yapılan aramada 3 banyo sobasının içine yerleştirilmiş 150 kilogram fabrikasyon bomba el geçirildi.

SALDIRIYI PLANLAYAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Cumhuriyet Savcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, saldırıyı PKK'nın Akdeniz Metropol Kuvvetler Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in planladığını, 'Dilber' kod isimli kadın teröristin de eylemi gerçekleştirdiğini saptadı.

PKK'lı kadın teröristin bombayı patlama anı

PKK'lı kadın teröristin bombayı patlama anı VİDEO

Dilber kod adlı teröristin bomba yüklü aracı Adana Valiliği'nin personel otoparkına bıraktıktan sonra, Milli Eğitim Müdürlüğü çıkışından çıkıp, taksiye bindiği tespit edildi. Kadın teröristin, Eyüp Çelik aracılığıyla önce Mardin'e, buradan da yurt dışına kaçtığı belirlendi.

PKK'lı kadın teröristin bombayı patlama anı

Soruşturmayı yürüten ekipler, taksiye ulaşıp güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Görüntülerde, uzaktan kumandayla bombayı patlatan teröristin, patlamanın şiddetiyle korktuğu görülüyor.

 


PKK'lı kadın teröristin bombayı patlama anı

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