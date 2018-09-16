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PKK'lı otostop yaparken yakalandı

Batman Kozluk'ta otostop yaparken yakalanan PKK'lı hakkında Valilik "tutuklanmıştır" açıklaması yaptı.

İHA | 16.09.2018 - 17:42..
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Batman’ın Kozluk ilçesinde otostop yaparak kent merkezine gelip üst düzey devlet görevlilerine yönelik eylem yapacağı öğrenilen PKK’lı terörist hakkında Batman Valiliği açıklama yaptı.

"TABANCA, EL BOMBASI VE DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ"

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Bölücü Terör Örgütü tarafından ilimizde üst düzey devlet görevlilerine yönelik eylem yapacağı yönünde değerlendirilen bilgiler doğrultusunda, 12 Eylül 2018 tarihinde saat 13.30 sıralarında Kozluk ilçesi Tuzlagözü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde düzenlenen operasyon sonucu 1 Bölücü Terör Örgütü mensubu binmiş olduğu araç içerisinde üzerinde 1 adet tabanca, 1 adet el bombası ve örgütsel dokuman ile birlikte yakalanmış olup, yapılan işlemlerin sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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