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PKK'lı terörist 89 adet ekstazi hapla yakalandı

Hakkari Çukurca'da polis yol kontrolü yaparken üzerinden 89 adet ekstazi hap çıkan PKK'lı terörist yakaladı.

09.02.2017 - 16:21
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ekstazi

Terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyon ve çalışmalar devam ederken, yol kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor.

89 ADET EKSTAZİ HAPLA YAKALANDI

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi girişinde yapılan yol kontrollerinde ise PKK'lı terörist Serbest Babat'ın yakalandığı belirtildi. PKK'lı Babat'ın yapılan üst aramasında da 89 'Ekstazi' hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hapların Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat'ta eylem yapacak olan teröristlere götürüleceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

HDP'Lİ YÖNETİCİ KIRSALA GÖTÜRDÜ

Bu arada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan Babat, çıkarıldığı Çukurca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, verdiği ifadesınde ise daha önce bulunduğu Yüksekova ilçesinde tanıştığı bir HDP yöneticisi tarafından örgütün kırsal alanına götürüldüğünü belirtti. Tutuklanan PKK'lının burada eğitim aldığını, yine aynı kişi tarafından eğitimi sonrası alınarak şehir faaliyetleri için görevlendirildiğini, eylem için de silah temini etme hazırlığındayken yakalandığını söylediği belirtildi.

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