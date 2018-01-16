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PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Van Aladağlar bölge sorumlusu "Sefkan" kod adlı terörist Reşat Karabalık, yol kontrolünde yakalandı.

AA | 16.01.2018 - 09:07..
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Bursa'nın Harmancık ilçesi girişindeki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan zanlı, kısa süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Zanlı tarafından verilen kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Terörle mücadele polislerinin yaptığı araştırmada şüphelinin, terör örgütü PKK'nın Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık olduğu belirlendi.

PKK'lı terörist Bursa'da yakalandı

Örgüte 2000'li yılların başında katılan Karabalık'ın daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek bölge komutanı olduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Zanlının, bir süredir Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı öğrenildi. Bursa'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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