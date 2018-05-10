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PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Aranan teröristler arasında yer alan 'Delil Serhat' kod adlı PKK'lı Cesim Yanık Kocaeli Körfez'de yakalandı.

DHA | 10.05.2018 - 19:46..
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi 'Delil Serhat' kod adlı Cesim Yanık'ın Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

KARS BÖLGESİ SORUMLUSUNUN EMRİNDEYDİ

Jandarma ekipleri eve baskın düzenlerken, kaçmaya çalışan Cesim Yanık yakalanarak gözaltına alındı. Bingöl ve Muş kırsalında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Cesim Yanık'ın, aranan Kars Bölgesi sözde sorumlusu 'Ercan' kod adlı Reis Gülturan'ın emrinde olduğu öğrenildi.

PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

ABİSİ DE ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Cesim Yanık'ın, ağabeyi Kasım Yanık'ın PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, 24 Temmuz 2017'de Ağrı Doğubeyazıt Güngören Köyü'nde ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. PKK'lı terörist Cesim Yanık, sevk edildiği Körfez Adliyesi'nde tutuklandı.

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