PKK'lı terörist pasaport alırken yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte üye olmak suçundan aranan İ.G., Bursa'ya gelerek, Arabayatağı Mahallesi'nde oturmaya başladı.

PASAPORT ALIP KAÇACAKTI

İ.G., yurt dışına kaçmak için sahte kimlik ile Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport müracaatı yaptı. Zanlı, alacağı pasaportla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken, polis tarafından gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

2015 yılında teslim olan iki teröristin, İ.G.'nin kırsal alanda faaliyet gösterdiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Üniversite 4'üncü sınıf öğrencisi olan İ.G.'nin üstünden, üzerinde kendi fotoğraflarının bulunduğu iki sahte kimlik çıktı.

Hakkında yakalama emri olan İ.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.