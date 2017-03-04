PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

Modanın first lady’si İvanka Trump bu kez beğenilmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki toplantısının belediye tarafından iptal edilmesi karşısında duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Çinlilerden Cenk Tosun için astronomik teklif

Çin ekibinin bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.