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PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı çıkmasının ardından PKK saldırmaya başladı.

04.03.2017 - 11:00
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PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Musul'un Suriye sınırındaki Sincar ilçesinde Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ve 4 PKK'lının yaralandığını açıklamıştı.

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Bu çatışmanın ardından Kamışlı'da bulunan Demokratik Birlik Partisi ve Yeketi Partisi'nin ofislerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı yapıldı.

Parti ofislerini kullanılmaz hale getiren PKK'lı teröristler, Barzani'nin asılı olan fotoğrafını da parçaladı.

PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de PKK'lı teröristlerin Sincar'dan çıkarılması için bölgeye 500 Peşmerge gönderdiğini açıklamıştı.

PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

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