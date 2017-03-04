PKK'lı teröristler Barzani'nin fotoğrafını parçaladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Musul'un Suriye sınırındaki Sincar ilçesinde Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ve 4 PKK'lının yaralandığını açıklamıştı.
PKK PARTİ BİNALARINA SALDIRDI
Bu çatışmanın ardından Kamışlı'da bulunan Demokratik Birlik Partisi ve Yeketi Partisi'nin ofislerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı yapıldı.
Parti ofislerini kullanılmaz hale getiren PKK'lı teröristler, Barzani'nin asılı olan fotoğrafını da parçaladı.
Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de PKK'lı teröristlerin Sincar'dan çıkarılması için bölgeye 500 Peşmerge gönderdiğini açıklamıştı.