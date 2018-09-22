PKK'lı teröristler iki köylüyü şehit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak amacıyla Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.

Adıyaman ve Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

ARAÇLARINI YAKTIKTAN SONRA ŞEHİT ETTİLER

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç'un cansız bedenleri Doğan köyü kırsalında bulundu.

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra şehit edildikleri tespit edildi.

Teröristlerce öldürülen iki köylünün cansız bedeni, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.