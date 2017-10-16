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PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

Kerkük'te bulunan PKK'lı teröristler de Peşmerge gibi Irak Ordusu'na karşı savaşa hazır.

16.10.2017 - 02:40
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PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

IKBY'deki illegal referandumun ardından 700 PKK'lı teröristin Kerkük'e giriş yaptığı belirtiliyordu. Geçtiğimiz günlerde ise PKK yandaşları şehirde gösteri düzenlemişti.

PKK'LI VAR İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

Türkiye ve Irak'ın sert tepkileri sonrası IKBY'den bir açıklama gelmişti. Açıklamada PKK'lı teröristlerin Kerkük'te olmadığı, bu bölgede yalnızca Peşmerge güçlerinin olduğu iddia ediliyordu.

İSVEÇ MENŞELİ TANK FÜZESİYLE BEKLİYOR

Ancak Irak Ordusu'nun Kerkük'e operasyon başlatmasının ardından PKK'lı teröristler Kerkük sokaklarında belirmeye başladı. Kerkük'e gelen PKK'lı teröristlerin İsveç menşeli AT4 anti tank füzesiyle Irak ordusunu beklediği yönünde görüntüler ortaya çıktı.

PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

PKK'lı teröristler Irak Ordusu'na karşı bekleyişte

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