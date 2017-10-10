PKK'lı teröristler, kadın temizlik işçisine saldırdı

Silvan ilçesinde Kaymakamlıkta temizlik işçisi olarak çalışan Ö.K'ye (37), terör örgütü PKK'lı teröristlerce dün akşam evine giderken silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan Ö.K. Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ HARAÇ İSTEMİŞ

Ö.K'nin polise, terör örgütü mensuplarından "Ya bize 4 bin lira vereceksin ya da Kaymakamlıkta çalışmayacaksın." şeklinde tehdit aldığını söylediği belirtildi. Çocuklarına ekmek götürmek için Kaymakamlıkta çalışmaya devam ettiğini bildiren Ö.K'nin, saldırının da bu nedenle yapıldığını kaydettiği öğrenildi.

YAKALANDILAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri yakalandı. Diğer terörist aranıyor.