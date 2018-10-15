PKK'lı teröristler kamplarda intihar ediyor

26 Eylül'de emniyet güçlerine teslim olan S.F. adlı terörist PKK'lı, Türk askerinin dağlardan kendilerine sığınma alanı dahi bırakmadığını itiraf etti. Terörist, kamplara kaçanların da işkencelerden dolayı intihar ettiğini söyledi.

KAÇIŞLAR ARTTI

S.F. isimli terörist, iftiraya uğrayan bir kadın ile eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan bir teröristin intiharına şahit olduğunu aktardı.

Terörist, örgüt içinde kaçışlar gibi intiharların da çokça görülmeye başladığını, halen dağda olanların da fırsat bulmaları durumunda kaçacaklarını vurguladı.

KENDİSİNİ VURAN VE ASANLAR VAR

Aralık 2013- Mart 2014 tarihleri arasında Gara bölgesinde eğitim aldığını anlatan S.F, bu dönemde "örgüt içinde yasak ilişki yaşadığı" iftirasına uğrayan R.K. adlı bir kadın teröristin, terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayıp göğsüne ateş ederek hayatını son verdiğini kaydetti.