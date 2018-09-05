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PKK'lı teröristler kıyafetini, silahını bırakıp kaçıyor

PKK terör örgütüne karşı yürütülen kararlı mücadele sonrasında önemli kayıplar veren örgütten kaçışlar hızlandı.

DHA | 05.09.2018 - 15:56..
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Güvenlik birimlerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, son yıllarda Tunceli bölgesinde aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda teröristi kaybeden PKK'dan kaçışların da hızlandığı tespit edildi.

SİLAH VE KIYAFETLERİNİ BIRAKIP KAÇIYORLAR

Bazı teröristlerin silah ve mühimmatlarını dağlık alana gizleyerek örgütü terk edip, büyük şehirlere kaçtığı istihbaratının alınmasından sonra yapılan araştırmalarda, Mazgirt ile Nazımiye ilçesi arasındaki bölgede barınan bazı teröristlerin silah ve kıyafetleri bulundu.

PKK'lı teröristler kıyafetini, silahını bırakıp kaçıyor


Mazgirt ilçesi Hıran Ormanlı bölgesinde operasyon başlatan güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde yapılan arazi aramasında, 2 PKK'lının silah ve mühimmatlarını araziye gizleyerek kaçtığını tespit etti. 2 kalaşnikof silah, bu silahlara ait 6 şarjör ve mermiler, 3 el bombası ve üzerlerindeki örgüt kıyafetleri ile ayakkabılarını bırakan teröristlerin sivil kıyafetler ile Tunceli dışına çıktıkları belirtildi.

"GELİP TESLİM OLSUNLAR"

Sivil kıyafetler ile kaçan PKK'lılar konusunda tüm güvenlik birimleri uyarılırken, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kaçışlar ile ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Vali Sonel, PKK'nın Tunceli kadrosunda çözülmelerin başladığı yönündeki duyumların doğru olduğunu belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, son bir yılda Tunceli kırsal alanında PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbeler vurdu. PKK şu anda Tunceli kırsal alanında hareket edemez duruma geldi ve PKK Tunceli'deki silahlı adamlarının büyük bölümünü bu yıl kaybetti. Yiyecek, içecek bulmakta çok zorlanıyorlar, arazide hareket edemiyorlar ve tek çare örgütten kaçmak onlar için. Bu yıl örgüt Tunceli'de büyük darbeler yedi lider kadrosunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil, devletimiz çok kararlı terörü kesinlikle bitireceğiz. Elde etiğimiz bilgilerde Tunceli kırsalında örgütten birçok kişinin kaçtığı bilgilerini aldık. Ayrıca kaçmak için fırsat kollayan çok sayıda teröristin bulunduğu duyumları sürekli bizlere ulaşıyor. Güvenlik güçlerimiz bölgeye tamamen hakim arazi hakimiyeti tamamıyla güvenlik güçlerimizin elinde, ölmelerini istemiyoruz, gelip devletimize teslim olsunlar. Dün güvenlik birimlerimiz 2 teröristin örgütten kaçtığı bilgisini aldı derhal operasyon başlattı. Mazgirt ilçesinde kırsal alanda bulunan 2  terörist üzerlerindeki silah mühimmat ve kıyafetlerini çıkarıp, sırt çantaları ile birlikte  arazide gizleyerek sivil kıyafetler giyerek kaçmış bunu tespit ettik. Kaçan teröristlerin  yakalanması için de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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