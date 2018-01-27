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PKK'lı teröristlerden sivil elbise yalanı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor.

AA | 27.01.2018 - 11:43..
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TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, sekizinci gününde başarıyla sürüyor.

Özgür Suriye Ordusu unsurları ile Afrin'e doğru ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden arındırdığı köylerde, bölge halkına yardım eli uzatıyor.

Türk askerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PYD/PKK'nın sözde yöneticileri ise yeni provokasyon yöntemleri arayışı içinde.

"SİVİL KIYAFET GİYİN"

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt öneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK'nin ilerleme istikameti üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma yapmaları yönünde talimat veriyor.

PKK'lı teröristlerden sivil elbise yalanı

Harekatın başından beri bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan, planları tutmayınca yeni hesaplar peşine düşen terör örgütünün ayrıca masum insanlara yönelik bombalama türü eylemler yaparak, bunları TSK'nin gerçekleştirdiği yönünde kara propaganda faaliyetinde bulunma arayışı içinde olduğu yönünde bilgiler alınıyor.

PKK'lı teröristlerden sivil elbise yalanı

PKK'lı teröristlerden sivil elbise yalanı

PKK'lı teröristlerden sivil elbise yalanı

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