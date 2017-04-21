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PKK'lı teröristlerin camiye gizlediği silahlar bulundu

Diyarbakır Silvan'da PKK'lı teröristlerin camiye gizlediği 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mühimmat ile el bombası ele geçirildi

21.04.2017 - 09:10
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Valilikten yapılan açıklamada, bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerince Üçbasamak köyü ile Dağarcık mezrası sınırlarındaki bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarına ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi amacıyla önceki gün 19.00'dan itibaren operasyon düzenlendiği bildirildi.

CAMİDEN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Operasyonda, Dağarcık Mezrası Camisi'nde teröristlere ait 2 kalaşnikof, bu silahlara ait 60 fişek ve 2 şarjör, el bombası, 2 el telsizi, 3 terörist kıyafeti, 2 şemsiye, sözde örgüt kimlik kartı ve flaş bellek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, mezrada teröristlerce kullanılan araç bulunduğu kaydedildi.

PKK'lı teröristlerin camiye gizlediği silahlar bulundu

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