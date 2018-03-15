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PKK'lı teröristlerin eğitildiği kamp yerle bir edildi

Örgütün silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binanın enkazından burada eğitim gören teröristlerin listesi çıktı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 10:47..
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PKK'lı teröristlerin eğitildiği kamp yerle bir edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte çok ağır bir darbe daha vurdu.

TÜRK JETLERİ VURDU

Teröristlerin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binaları başarılı bir hava operasyonuyla yerle bir eden Türk jetleri, çok sayıdaki teröristi de etkisiz hale getirdi.

PKK'lı teröristlerin eğitildiği kamp yerle bir edildi

EĞİTİLEN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

TRT Haber'de ekrana gelen görüntülerde; burada eğitim alan teröristlerin listesi de gösterildi.

AVRUPA'DAN KANDİL'E

Listede yer alan bilgilere göre; Almanya, Yunanistan, Dubai ve Lübnan gibi ülkelerden gelen teröristler burada eğitim aldıktan sonra örgüte katılım sağladı.

PKK'lı teröristlerin eğitildiği kamp yerle bir edildi

PKK'YA KATILANLAR, HPG'YE KATILANLAR...

Hangi teröriste hangi silahların verildiği ve örgütün hangi kanadına katıldığı bilgisi de listede yer aldı.

PKK kampında eğitim gören teröristlerin ülkelerinin listesi VİDEO

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