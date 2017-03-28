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PKK'lı teröristten yeni nesil İsveç tanksavarı çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı bir teröristin öldürülmesi ile ele geçen silah şoke etti.

28.03.2017 - 08:55
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Köyü Biz Tepe Bölgesi'nde yapılan operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bölgede çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yapılan incelemede mühimmatın yeni nesil M136 AT4 LAW portatif tanksavar olduğu ve menşeinin İsveç SAAB olduğu belirlendi.

PKK'lı teröristten yeni nesil İsveç tanksavarı çıktı

"İLK DEFA PKK'DA GÖRÜLDÜ"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise ele geçen bu silahla ilgili Vatan'a şu açıklamayı yaptı:

"Bu silahın DEAŞ ile mücadele için bölgedeki Peşmergelere verildiği biliniyor. Silahın kullanıcıları arasında ABD, Almanya ve Hollanda var. Bölgede başka yapılarda şu ana kadar görülmemişti. İlk defa PKK'da görülüyor. Suriye PKK'sına verilme ve oradan da Türkiye'ye transfer olasılığı çok güçlü."

PKK'lı teröristten yeni nesil İsveç tanksavarı çıktı

İLK DEFA PKK'DA GÖRÜLÜYOR

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise ele geçen bu silahla ilgili Vatan'a şu açıklamayı yaptı: Bu silahın DEAŞ ile mücadele için bölgedeki Peşmergelere verildiği biliniyor.

Silahın kullanıcıları arasında ABD, Almanya ve Hollanda var. Bölgede başka yapılarda şu ana kadar görülmemişti. İlk defa PKK'da görülüyor. Suriye PKK'sına verilme ve oradan da Türkiye'ye transfer olasılığı çok güçlü.

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