Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nı devam ettiren TSK ve ÖSO birlikleri sona yaklaştıkça, terör seviciler adeta çıldırıyor. Avrupa'nın bir çok yerinde protesto gösterileri düzenleyen PKK yanlıları Almanya'da da rahat durmadı.

Başkent Berlin, Düsseldof ve Hamburg'da eylemler gerçekleştiren PKK yanlıları, gurbetçi vatandaşlara saldırdı. Bu arada zaman gösterileri izlemekle yetinen Alman polisi bu sefer şaşırttı; PKK'lı teröristlerle yakın temastan kaçınmayan Alman polisleri terör yanlılarını darbetti.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı ViDEO

TÜRK BAYRAKLI EVE SALDIRI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde PKK yanlısı teröristler, sokak kapatıp yürüyüşler gerçekleştirdiği sırasında, penceresinde Türk bayrağı olan bir gurbetçiye ait evi farkettiler. Bu durum karşısında daha da öfkelenen teröristler, binanın camlarına taş attılar.

ALMAN POLİSİ BU SEFER ŞAŞIRTTI

Almanya'da yapılan eylemlerde, PKK'lılara müdahale etmemesiyle tanıdığımız Alman polisleri bu sefer şaşırttı. PKK'lı göstericilere dağılması yönünde uyarıda bulunan polisler, grubun taşkınlık çıkartması ve eylemelerin şiddete dönüşmesi nedeniyle müdahalede bulundu.

Polisler göstericileri darbetti, tek tek gözaltına aldı.

DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA GURBETÇİLERE SALDIRI

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı. Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü PKK/YPG yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Alman polisleri dağılın ihtarına uymayan teröristlere burada da karşılık verdi. Biber gazı ve coplarla göstericilere müdahale eden polisler, PKK yanlısı grubu darbetti.

Burada çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı, çok sayıda PKK'lı gözaltına alındı.

HAMBURG'DA TRAMVAY KAPATTILAR

Almanya'da terör eylemleri gerçekleştirilen bir diğer yer de Hamburg oldu. Yaklaşık 200 kadar terör yandaşı, Hamburg'da bulunan tramvay istasyonunu işgal etti. Rayların üstüne oturan terör yanlıları protesto gösterileri düzenleyerek tramvayın çalışmasına engel oldu. Yapılan eylem nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Akşam saatlerine kadar süren eylemlerde polisin bu sefer desteği vardı. PKK yanlılarının etrafında güvenlik çemberi oluşturan Alman polisleri, teröristlere adeta korumalık etti.

POLİS ARACINDAN PKK ANONSU

PKK'lı teröristlerin Hamburg taşkınlığı bunlarla da sınırlı kalmadı. Meydanlarda polis eşliğinde gösteri düzenleyen teröristlerden biri, polis aracının megafonundan propaganda yaptı.

PKK'lı bir kadın Alman polis otosunun hoparlöründen kitleye sloganlar attırdı. Otomobilden dakikalarca sokaktakilere seslenen kadın Türkiye'yi karalamaya çalıştı ve Avrupa ülkelerini terör örgütüne yardım etmeye çağırdı.



