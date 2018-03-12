taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.635
USD
3,8120
EURO
4,7011
ALTIN
161,86
PETR
65,1100

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

PKK yanlıları Almanya'nın başkenti Berlin, Düsseldorf ve Hamburg'da eylemler gerçekleştirdi. Protestoyu adeta terör eylemlerine çeviren PKK yanlılarına polis müdahale etti.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nı devam ettiren TSK ve ÖSO birlikleri sona yaklaştıkça, terör seviciler adeta çıldırıyor. Avrupa'nın bir çok yerinde protesto gösterileri düzenleyen PKK yanlıları Almanya'da da rahat durmadı.

Başkent Berlin, Düsseldof ve Hamburg'da eylemler gerçekleştiren PKK yanlıları, gurbetçi vatandaşlara saldırdı. Bu arada zaman gösterileri izlemekle yetinen Alman polisi bu sefer şaşırttı; PKK'lı teröristlerle yakın temastan kaçınmayan Alman polisleri terör yanlılarını darbetti.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı ViDEO

TÜRK BAYRAKLI EVE SALDIRI

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde PKK yanlısı teröristler, sokak kapatıp yürüyüşler gerçekleştirdiği sırasında, penceresinde Türk bayrağı olan bir gurbetçiye ait evi farkettiler. Bu durum karşısında daha da öfkelenen teröristler, binanın camlarına taş attılar.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

ALMAN POLİSİ BU SEFER ŞAŞIRTTI

Almanya'da yapılan eylemlerde, PKK'lılara müdahale etmemesiyle tanıdığımız Alman polisleri bu sefer şaşırttı. PKK'lı göstericilere dağılması yönünde uyarıda bulunan polisler, grubun taşkınlık çıkartması ve eylemelerin şiddete dönüşmesi nedeniyle müdahalede bulundu.

Polisler göstericileri darbetti, tek tek gözaltına aldı.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA GURBETÇİLERE SALDIRI

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı. Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü PKK/YPG yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Alman polisleri dağılın ihtarına uymayan teröristlere burada da karşılık verdi. Biber gazı ve coplarla göstericilere müdahale eden polisler, PKK yanlısı grubu darbetti.

Burada çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı, çok sayıda PKK'lı gözaltına alındı.

HAMBURG'DA TRAMVAY KAPATTILAR

Almanya'da terör eylemleri gerçekleştirilen bir diğer yer de Hamburg oldu. Yaklaşık 200 kadar terör yandaşı, Hamburg'da bulunan tramvay istasyonunu işgal etti. Rayların üstüne oturan terör yanlıları protesto gösterileri düzenleyerek tramvayın çalışmasına engel oldu. Yapılan eylem nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

Akşam saatlerine kadar süren eylemlerde polisin bu sefer desteği vardı. PKK yanlılarının etrafında güvenlik çemberi oluşturan Alman polisleri, teröristlere adeta korumalık etti.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

POLİS ARACINDAN PKK ANONSU

PKK'lı teröristlerin Hamburg taşkınlığı bunlarla da sınırlı kalmadı. Meydanlarda polis eşliğinde gösteri düzenleyen teröristlerden biri, polis aracının megafonundan propaganda yaptı.

PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

PKK'lı bir kadın Alman polis otosunun hoparlöründen kitleye sloganlar attırdı. Otomobilden dakikalarca sokaktakilere seslenen kadın Türkiye'yi karalamaya çalıştı ve Avrupa ülkelerini terör örgütüne yardım etmeye çağırdı.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İngiltere'de Müslümanları cezalandırma günü
İngiltere'de aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, kendi içlerinde ilan ettikleri Müslümanları cezalandırma günü ile halkı nefrete teşvik ediyor. O gün yapılması tavsiye edilen şeyler ise kan dondurucu...
Teröristler Almanya'da camiye molotof attı
Almanya'da terör örgütü PKK, Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan camiye dün gece düzenledikleri molotoflu saldırının görüntülerini internetten yayınladı.
Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı
Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalanan iki Alman gazetecinin yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi.
Sırbistan Meclisinden 'soykırım' tasarısına ret
Sırbistan'da, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınması oy çokluğuyla reddedildi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

76
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

71
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

105
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

119
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

115
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM