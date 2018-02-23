PKK'lılar çıplak eylemi anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesinde köşeye sıkışan teröristler, Avrupa'da farklı eylemler yapmaya başladı.

Vücutlarına Afrin yazan örgüt sempatizanları, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"BAŞKA EYLEM Mİ YOK"

Çıplak Afrin protestosunu örgüt medyasına anlatan terör yandaşları; sürekli canlı bomba saldırıları düzenleyen örgütten, "Başka eylem mi yok ya da bu bizim tarzımız değil. Siz bu şekilde kadın bedenini teşhir ediyorsunuz. Bizim geleneklerimize ters…" şeklinde tepki aldıklarını söyledi.