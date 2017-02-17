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PKK'lılar elektrik dağıtım şirketinin aracını yaktı

PKK militanları, Diyarbakır Bağlar'da elektrik arızalarını onarmada kullanılan aracı benzin döküp yaktı.

17.02.2017 - 11:35
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diyarbakır

Diyarbakır Bağlar İlçesi Fatih Mahallesi'nde sokaklardaki aydınlatma çalışması yapma çalışan DEDAŞ'a ait plaformlu kamyonet, PKK'lı oldukları belirtilen 3 kişi tarafından Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünü protosto etmek amacıyla dün öğlen saatlerinde yakıldı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Araçta bulunan 3 DEDAŞ çalışanı aşağıya indiren kişilerin, küfür ve hakaretler savurduktan sonra yanlarında bulunan benzini araca döktüğün belirtilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

PKK'lılar elektrik dağıtım şirketinin aracını yaktı

OPERASYON BAŞLATILDI

DEDAŞ çalışanlarının olayı bildirmesinin ardından bölgeye giden güvenlik görevlileri, saldırganları yakalayabilmek için bölgede operasyon başlattı.

PKK'lılar elektrik dağıtım şirketinin aracını yaktı

PKK'lılar elektrik dağıtım şirketinin aracını yaktı

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