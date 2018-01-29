PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı

Fransa’nın güneybatısındaki bir camiye PKK’lılar tarafından saldırı düzenlendi.

Afrin’de gerçekten TSK operasyonlarından bu yana bölgede iki günde bir izinli ve izinsiz gösteriler yapan PKK’lılar, pazar gecesi Bordeaux kentindeki yazılı saldırı düzenledi.

PKK YANLISI SALDIRI

Duvarlara PKK sloganları yazan saldırganlar, Fransızca “Türklere mesaj, Afrin yalnız değildir” yazdı. Camiye ait komplekste yer alan Montessori okulunun da yazılı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Öte yandan, cami yönetiminin saldırıdan dolayı şikayette bulunduğu açıklandı.

ALMANYA'DA DA SALDIRMIŞLARDI

Afrin'de başlatılan terör karşıtı oeprasyonların ardından Amanya ve Avrupa'nın bir kaç ülkesinde de camilere yönelik ırkçı saldırılar, PKK yanlısı, terör sempatizanlığı içeren eylemler yapılmıştı.