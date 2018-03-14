PKK'lılar Paris sokaklarını karıştırdı

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Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

ABD'nin Körfez Krizi çıkarttırdığı BAE, yeni talimat ile gözünü AFrin'deki operasyona dikti. Türkiye hakkında yaptığı iftira dolu açıklamalara, "BAE'nin Türkiye ile çatışacak gücü yok" cevabı verildi.