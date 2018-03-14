Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'i kuşatma altına almasından sonra örgüt yandaşları Avrupa'nın farklı noktalarında eylemlere başladı.
Terör sempatizanlarının sokakları karıştırdığı son ülke ise Fransa oldu.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın "müttefiklerimiz" dediği örgütün yandaşları, Fransız polisiyle karşı karşıya geldi.
PKK'lılar Paris sokaklarını karıştırdı ViDEO
PKK'YA FRANSIZ COPU
Ortalığı savaş alanına çevirmek isteyen terör yandaşları, polis ekiplerinin sert müdahaleleri sonucunda yerlere yığıldı.
Türkiye aleyhinde sloganlar atan PKK sempatizanları, Fransız polisinin coplarından kaçamadı.